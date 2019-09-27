السيسي: يوم ما أطلب تفويض مش هينزل أقل من ملايين

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إكسترا نيوز


عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبال عدد من المصريين له.

ووجهت الإعلامية آيه عبد الرحمن، سؤالا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "رد فعل حضرتك لما شفت الزغاريد والهتافات"، ليرد الرئيس السيسي، "أنا يوم ما هطلب من المصريين تفويض، هيكون زي يوم التفويض 3 يوليو 2013".

وأضاف "السيسي"، "يوم هطلب من المصريين تفويض سيكون رسالة للعالم كله، ينزل الملايين مش أقل من كده". وهتف الحضور بعد ختام الرئيس السيسي، "بنحبك يا ريس".

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