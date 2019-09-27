  • الجمعة 27 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
الرياض

بدولة خليجية.. تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة

رئيس السلفادور

صادم..رئيس دولة يلتقط سيلفي على منصة الأمم المتحدة

وصول السيسي

السيسي: يوم ما أطلب تفويض مش هينزل أقل من ملايين

بوتين

تفاصيل مثيرة عن هاتف "بوتين" السري

السيسي

رسالة السيسي للمصريين بعد عودته من أمريكا

البنتاجون

البنتاجون تكشف تفاصيل الأسلحة لتعزيز الدفاعات السعودية

الئرسي السيسي

السيسي : اللي اتعمل قبل كده مش هيحصل تاني

صورة من الفيديو

برلماني: محدش فيه دماغ لتظاهر تاني خلاص

ترامب

ترامب يبحث عن جواسيس البيت الأبيض

ولي العهد السعودي

مجددا.. شبيه " بن سلمان" يثير الجدل

عقب عودته للقاهرة..

السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»

#

فنانة سورية تثير غضب المصريين بمقطع فيديو لـ أم كلثوم

#

"ترامب" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

#

أول تعليق لـ«السيسي» على انفجار «القصر العيني»

الأمم المتحدة

الإخوان

السيسي

إكسترا نيوز



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري قائلا: "متخافوش من حاجة أنا معاكم و جنبكم ، علشان ربنا وعشانكم متقلقوش من حاجة".

و أضاف السيسي- خلال استقبال المواطنين له عقب وصوله إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا ولا يمكن خداعه.

 وتابع الرئيس خلال حديث نقلته فضائية " إكسترا نيوز"، قائلا :" أوعدكم يا مصريين محدش هيقدر يعمل حاجة واللي عايزينه أنتم بس يا مصريين اللي هيحصل ".

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=W7wWZn6U0Vo

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» باحث:"السيسي زي والدك مينفعش لما تختلف معاه تحرق البيت"
» صادم.. حكم راية "مخمور"
» السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة
» شيرين رضا ترقص وتعلق:"عمرو بيغنيلي المقطع دي"
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها بطريقة أكلها "المروعة"
» احذر تناول هذه الأطعمة في الصباح
» مقطع فيديو لمجموعة فنانات يشعل مواقع التواصل
» تفاصيل الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة
» "الجندي": غياب هذه الفريضة سبب مصائب الناس
» "الناظر" يكشف: هذا هو السبب الحقيقي لسقوط شعرك
» بيلوسي: ترامب "خان الأمن القومي" وهذا هو الدليل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية