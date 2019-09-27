  • الجمعة 27 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:22 م
بحث متقدم
الرياض

بدولة خليجية.. تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة

رئيس السلفادور

صادم..رئيس دولة يلتقط سيلفي على منصة الأمم المتحدة

وصول السيسي

السيسي: يوم ما أطلب تفويض مش هينزل أقل من ملايين

بوتين

تفاصيل مثيرة عن هاتف "بوتين" السري

السيسي

رسالة السيسي للمصريين بعد عودته من أمريكا

البنتاجون

البنتاجون تكشف تفاصيل الأسلحة لتعزيز الدفاعات السعودية

الئرسي السيسي

السيسي : اللي اتعمل قبل كده مش هيحصل تاني

صورة من الفيديو

برلماني: محدش فيه دماغ لتظاهر تاني خلاص

ترامب

ترامب يبحث عن جواسيس البيت الأبيض

ولي العهد السعودي

مجددا.. شبيه " بن سلمان" يثير الجدل

عقب عودة لأرض الوطن..

السيسي : اللي اتعمل قبل كده مش هيحصل تاني

الحياة السياسية

الئرسي السيسي
الئرسي السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة

#

حمدي رزق: "اللي معاه السيسي ميخفش"

#

السيسي : "مش شايفين الدماغ الحقيقية للإرهاب حتي الآن "

#

موسى باكيًا: "الريس مش هيسيبهم"

الإخوان

السيسي

إكسترا نيوز

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري واعٍ جدًا، قائلا : "هناك صورة كاذبة يتم رسمها، مثلما حدث في الماضي لتقديم صورة غير حقيقية للواقع".

و أضاف السيسي- خلال استقبال المواطنين له عقب وصوله إلى أرض الوطن بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "اللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني".

وجاء ذلك خلال تغطية خاصة نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" لعودة الرئيس عبد الفتاح السييسي".

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=ZQq93cmuVwY

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» باحث:"السيسي زي والدك مينفعش لما تختلف معاه تحرق البيت"
» صادم.. حكم راية "مخمور"
» السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة
» شيرين رضا ترقص وتعلق:"عمرو بيغنيلي المقطع دي"
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها بطريقة أكلها "المروعة"
» احذر تناول هذه الأطعمة في الصباح
» مقطع فيديو لمجموعة فنانات يشعل مواقع التواصل
» تفاصيل الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة
» "الجندي": غياب هذه الفريضة سبب مصائب الناس
» "الناظر" يكشف: هذا هو السبب الحقيقي لسقوط شعرك
» بيلوسي: ترامب "خان الأمن القومي" وهذا هو الدليل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية