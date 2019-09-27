» فنانة شهيرة تصدم متابعيها بطريقة أكلها "المروعة"

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كاردي بي
كاردي بي

متابعات-علا خطاب

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مواقع التواصل

كاردي بي

طريقة الأكل

أحدثت مغنية الراب الأميركية، كاردي بي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تداول فيديو لها وهي تتناول الطعام.

وظهرت "كاردي" وهي تأكل اقدام الدجاج بنهم ظاهر وبطريقة طبيعية تماماً من دون مراعاة قواعد الايتيكيت التي يتبعها بعض المشاهير.

وتعرضت على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات على الحسابات العربية حيث رأى الكثير من المتابعين أن طريقة أكلها تثير الاشمئزاز.

يشار إلى أنها فاجأت معجبيها مؤخراً بنزع شعرها عن رأسها خلال حفل أقامته في إطار مهرجان Wireless الذي أقيم في Finsbury Park في لندن. وكشفت أن رأسها حليق تماماً.


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