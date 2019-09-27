تامر أمين :"النهاردة يوم الامتحان يا ريس "

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تامر أمين
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الإخوان

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النهار

تامر أمين



أكد الإعلامي تامر أمين ، أن مصر واعية لخيوط المؤامرات التي يتم غزلها ضد المؤسسات.

وقال "أمين "، من خلال برنامج " آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، هناك من حالة الوعي موجودة لدي المصريين ، تظهر في عدم انسياقهم وراء دعوات تظاهر تنظيم الإخوان.

 وأضاف أمين :" النهاردة هيبقي يوم مهم لينا ، هتشوفوا قوافل المصريين الوطنيين وهما في مظاهرة حب للوطن، هذا الوطن أكبر من أي حد ، اليوم هو يوم الامتحان هتشوفوا الوطنية علي حق، معقبا :" النهاردة يوم الامتحان يا ريس ".

 وتابع "أمين "، قائلا :" المصريين نازلين يقولوا لا للغربان مش هنسمح للماضي يرجع تاني ، البلد فيها أزمات كبيرة بس حلها أننا نشتغل عليها مش نشتغل علي أننا نخلص علي البلد".

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