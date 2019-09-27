مطربة شهيرة تثير غضب الاعلام السعودي..السبب صادم

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أحلام بالحجاب
أحلام بالحجاب

متابعات-علا خطاب

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احلام

الاعلام السعودي

أثارت الفنانة الإماراتية، أحلام، غضب عدد كبير من الإعلاميين السعوديين، وذلك بسب تصرفاتها ضد الإعلام السعودي الفني، وكان آخرها عندما اجتمع صحفيين للقاء الفنانة في نقطة إلتقاء النجوم بالصحافة في حفلها الأخير بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وهي التي دأبت على إجرائها شركة روتانا مع جميع النجوم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تجاهل أحلام للإعلاميين السعوديين، الذين استمروا في انتظارها لساعات طويلة حتى خرج مدير أعمالها لإخبارهم بأنّها لن تستطيع إجراء اللقاءات الإعلاميّة بجدّة بسبب ضيق الوقت.

وأثار هذا الموقف غضبًا بين الإعلاميّين الذين رفضوا هذا التصرّف محملين أحلام المسؤولية في تجاهل الإعلام وعدم إحترامها لهم، كما أشادوا بنجوم كبيرة وقفوا أمامهم في الوقت والمكان المناسبين.

وعلى إثر ذلك؛ دشّن إعلاميّون سعوديّون على "تويتر"، "وسم" حمل عنوان "احلام_تتجاهل_الاعلام_السّعوديّ ، وشارك فيه أسماء كبيرة رافضين تصرّفها، مستذكرين في الوقت نفسه عددًا من مواقف أحلام ضدّ الإعلام السّعوديّ، كما طالب البعض بمقاطعة أخبارها وحفلاتها الفنيّة مستقبلاً.

يُذكر أنّ أحلام أحيت حفلها قبل أيام قليلة بمناسبة اليوم الوطنيّ السّعوديّ الـ 89، الذي صادف الإثنين الماضي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفنّ والمشاهير.


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