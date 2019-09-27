بلومبيرغ : تغيير كبير في السعودية.. الأجنبيات في المقدمة

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بدولة خليجية.. تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة

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السياحة

الملابس

الأجنبيات

بلوميرغ

قال أحمد الخطيب رئيس الهيئة السعودية للسياحة إن النساء الأجنبيات لن يضطررن لارتداء العباءة والبرقع خلال زيارتهن للمملكة، ولكن سيتم إرشادهن بارتداء ملابس محتشمة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ  عن الخطيب أن الحكومة السعودية ستفتح غدا السبت طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينما يمكن للسياح الآخرين التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج.

وبحسب الوكالة فإن الحكومة تعهدت بتطوير السياحة كجزء من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، حيث يؤكد المسؤولون بأنه قطاع واعد يمكن أن يساعد في جذب الأموال إلى المملكة.

كما أضاف الخطيب أننا نشجع القطاع الخاص والمستثمر على المجيء واستكشاف مقدار الفرص الهائل،لافتا إلى تفاصيل خطط توسيع طاقة المطارات وإضافة مئات الآلاف من غرف الفنادق وتطوير عروض المطاعم وأنماط الحياة في المملكة.

وكشف الخطيب أن الحكومة تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 و100 مليون سنويا بحلول عام 2030 - بزيادة عن 40 مليون اليوم - رغم أن هذا يشمل السياح المحليين والأجانب، مشيرا إلى أن السعوديين سيقبلون بتدفق السياح.

 


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