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الإعدام شنقا لـ 10 سجناء .. من بينهم امرأة

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الإعدام
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إيران

إعدام شنقا

10 سجناء

قررت السلطات الإيرانية إعدام  10 سجناء من بينهم امرأة في سجون جوهردشت بمدينة كرج وسنندج وأرومية شنقا يومي الأربعاء والخميس.

وأصدر المجلس الوطني للمقاومة‌ الإيرانية‌ بيانا حول الإعدامات في‌ إيران أنه في فجر يوم الخميس 26 سبتمبر، أعدم جلادو نظام الملالي «ليلا زرافشان» في السجن المركزي بمدينة سنندج و «رئوف آزادي خواه» وشهاب الدين محمد بور وإبراهيم أحمدي بور في سجن أرومية.

 وفي يوم الأربعاء 25 سبتمبر أعدموا 6 سجناء في سجن جوهردشت شنقًا.

وأكد البيان على استمرار حملات الإعدام الجماعية والتعسفية على يد نظام الملالي حتى حين مشاركة روحاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتواجدها في نيويورك، يبين حقيقة أن النظام يحكم بممارسة التعذيب والإعدام والقمع فقط، ولا يستطيع إيقاف هذا السلوك الإجرامي والقروسطي حتى ليوم واحد.


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