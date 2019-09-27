» مقطع فيديو لمجموعة فنانات يشعل مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو للفنانة نجلاء بدر، جدلاً واسعًا، على موقع " انستجرام "، حيث تظهر في الفيديو وهي ترقص برفقة بعض الفنانات في حفل عمرو دياب، على هامش مهرجان الجونة السينمائي .

وظهر فى الفيديو كل من نجلاء بدر وغادة عادل وإيمان العاصى يرقصون فى حفل عمرو دياب .

وانطلقت فعاليات حفل عمرو دياب مساء أمس، التابع لإحدى شركات المشروبات الغازية الراعية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

الحفل مقتصر فقط على نجوم مهرجان الجونة وعدد من الشخصيات العامة التى دعتهم الشركة للحفل.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.