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" صلاح " يستجيب.. ويقبل تحدي "هنا"

الرياضة

محمد صلاح وهنا جودة
محمد صلاح وهنا جودة

متابعات - أمينة عبد العال

فيسبوك

محمد صلاح

هنا جودة

اليد الذهبية

تنس طاولة

وافق اللاعب محمد صلاح علي تحدٍ هنا جودة 12 عام اللاعبة الناشئة  في "تنس الطاولة".

وتحدت هنا ، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مو صلاح" لخوض مباراة ضدها في تنس الطاولة.

ويأتي تحدي جودة، لاعبة الأهلي، بعد حصولها على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى في إنجاز غير مسبوق، حيث حققت فوزا على فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك، المصنفة الثانية أفريقيا، رغم فارق العمر الكبير بينهما، إذ تبلغ فرح 27 عاما.

وعقب تتويجها، نشرت "هنا" تدوينة على حسابها في فيسبوك، قائلة "تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش (مباراة) يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية".

رد نجم ليفربول الإنجليزي لم يتأخر كثيرا، حيث أجاب بتعليق طريف على حسابه في تويتر بالقول "طب أبعتلك مكة (في إشارة إلى ابنته) تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي".

وطالب متابعون بإقامة تحدي "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية" في أقرب وقت وجعله أمام الملأ مما سيزيده تشويقا وإثارة.

يشار إلى أن إدارة تنس الطاولة بالأهلي، قررت تصعيد جودة إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة من منافسات الدوري بعد إنجازها الرائع.


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