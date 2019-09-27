الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

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ارتفاع جديد.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك
متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 27 سبتمبر 16.31 جنيه.
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