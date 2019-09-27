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أديب لـ المصريين:"انزلوا احتفلوا بلدكم أمان"

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عمرو اديب
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دعا الإعلامي عمرو أديب، للنزول اليوم الجمعة للتظاهر من أجل دعم الدولة المصرية ومؤسساتها قائلا:"  لا صحة للتحذيرات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي اللي عايز ينزل ينزل".

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الخميس:"بكره في فعالية الساعة 4 أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، وإشاراتنا للنزول ستكون بعلامة النصر باليدين الاثنين".

وتابع:" الساعة 6 هيكون في احتفالات وأغاني وألعاب وعروض، انزلوا واحتفلوا وانبسطوا بلدكم أمان".


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