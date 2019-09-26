  • الجمعة 27 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:04 ص
بحث متقدم
رضا عبد العال

رضا عبدالعال يوجه رسالة نارية لـ"المقاول الهارب"

البورصة

خبير يكشف الأسباب الحقيقة لارتفاع مؤشرات البورصة

أرشيفية

شكاوى واسعة من وقف معاش «تكافل وكرامة»

أرشيفية

«سد النهضة».. الحكومة والمخابرات والدفاع يبحثون الأزمة

أرشيفية

مطالب بإنشاء فضائيات سلفية لمواجهة «الإخوان».. وخبراء يحذرون

السيسي

بالفيديو.. بيان تأييد من والد محمد صلاح لـ«السيسي»

أرشيفية

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك

أرشيفية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

بالفيديو..

"الجندي": غياب هذه الفريضة سبب مصائب الناس

آخر الأخبار

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الجندي: المرأة محقة في طلب الطلاق في هذه الحالة

#

"المصيف" سبب غياب فنانة شهيرة عن عزاء الفيشاوي

#

بائعو الصحف: "النت ومواقع التواصل خربوا بيوتنا"

#

الجندي: "ربنا بيعمل للإنسان ضبط مصنع كل 24 ساعة"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك عدة أسباب مقنعة جدًا لإظهار الصدقة منها: "الاقتداء، والتعليم، ودفع الشبهة، والإعلام"، لأن هناك بعض الناس قد يحسبهم البعض أغنياء من التعفف، وهذا ليس هتكًا للستر.
وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن غياب فريضة بالحض المذكورة في قوله تعالى: "كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ"، يترتب على تركها لعنة، وتنهدم بسببها دول.
وتابع أن عدم تنفيذ هذه الفريضة يؤدي الى تتحطم بها أواصل المعروف بين الناس، ووجود مصائب من السماء، ومنع البركة عن العباد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجندي": غياب هذه الفريضة سبب مصائب الناس
» "الناظر" يكشف: هذا هو السبب الحقيقي لسقوط شعرك
» بيلوسي: ترامب "خان الأمن القومي" وهذا هو الدليل
» محمد فؤاد: أنفقت معظم ثروتي على مصر
» «الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف
» فنان كبير يكشف حقيقة مرض الزعيم عادل إمام
» "حماس" تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات العامة الشاملة
» "كونميبول" يرفض تخفيض عقوبة ميسي
» "البنتاجون" يعتزم نشر بطارية باتريوت و200 جندي بالسعودية
» بيلوسي: ترامب "خان الأمن القومي" وهذا هو الدليل
» رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ«صلاح»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية