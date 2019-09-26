رضا عبدالعال يوجه رسالة نارية لـ"المقاول الهارب"

26 سبتمبر 2019 - 11:25 م

وجه الكابتن رضا عبد العال، رسالة لأعداء مصر، قائلًا: "إحنا هنطبل لرئيسنا إللي أنقذنا وحط كفنه على إيده وكان الشعب المصري كله وراه، وإللي مش عاجبه براحته"، متابعًا: "كل الوزارات فيها إخوان بالهبل، الناس دي بتاكل من خير مصر وبيلعبوا ضدها في الخفاء".



وأكد "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء اليوم الخميس: "نرفض وجود متعاطفين مع الإخوان في أي وزارة أو هيئة حكومية"، مناشدًا الرئيس السيسي بتطهير الوزارات من الإخوان، مؤكدًا أنه سيكون هناك ملحمة غدُا لتأييد الدولة المصرية.



كما وجه حديثه للمقاول الهارب محمد علي، قائلًا: "اتنازل عن فلوسك للغلابة وإحنا هنطالب بأنك تنزل مصر وتعيش وسط أهلك هنا"، موجهًا حديثه للشعب المصري، قائلًا: "بقى أنتوا هتنزلوا تعملوا ثورة بسبب واحد صايع زي محمد علي، يا شعب مصر فوقوا"، لافتًا إلى أن تركيا تريد أن تستولى على حقل ظهر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قائد عظيم كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتابع: "الإخوان مالهومش أكل عيش وسطنا"، مطالبًا بمعاقبة أي شخص يسئ للرئيس السيسي على السوشيال ميديا، كما طالب بمغادرة السفير القطري والسفير والتركي من مصر.



وأضاف "عبد العال: "الدكر ينزل بكرة ويسمع كلام الشمال محمد علي"، موجها حديثه للدولة: "أي إخواني مستفيد من البلد اقطعوا رقبته، مافيش طبطبة على حد تاني".

