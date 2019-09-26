» "الناظر" يكشف: هذا هو السبب الحقيقي لسقوط شعرك

26 سبتمبر 2019 - 11:00 م

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه يجب غسل الشعر في فصل الصيف يوما بعد يوم، وغسله مرتين أسبوعين في فصل الشتاء، ناصحا من يضطر لغسل شعره يوميا لممارسته رياضة السباحة، أن يدهن شعره بزيت لوز قبل نزوله المياه.



وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "من القلب للقلب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الخميس، إلى أن هناك 4 أسباب لسقوط الشعر، منها الأسباب النفسية، والصلع وهو صفة وراثية، تنتقل من الأباء للأبناء، ولا تصيب الإناث، فقط قد نجد الفتاة شعرها خفيف، ولكن ليست صلعاء، ووجود قشر شعر بكثافة، الإصابة بالأنيميا، فضلا عن سقوط الشعر لأسباب فسيولوجية مثل الحمل، أو الرضاعة، أو طول مدة الدورة الشهرية.



ونوه أستاذ الأمراض الجلدية، أنه قد يحدث سقوط للشعر بسبب عادات خاطئة يرتكبها الإنسان، مثل استخدام فرد الشعر، واصفا إياها بالكارثة، موضحا أن متوسط عدد الشعر في رأس الإنسان البالغ نحو 100 ألف شعرة تقريبا.



وأضاف "الناظر"، أنه لا يجب أن نقلق عند سقوط الشعر عند التمشيط بالفرشاة، ولكن نقلق عندما نجد الشعر يسقط على المخدة دون سبب.

