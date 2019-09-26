» فنان كبير يكشف حقيقة مرض الزعيم عادل إمام

26 سبتمبر 2019 - 11:01 م

صرح الفنان محمد التاجي، بأنه يشارك فى مسلسل «فلانتينو» للفنان عادل إمام، والذي بدأ تصويره مرة أخرى منذ 20 يوما، ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2020.



وأضاف الفنان محمد التاجي، خلال حواره على فضائية صدى البلد، أن صحة الفنان عادل إمام جيدة جدًا، مؤكدًا أن المسلسل توقف لمشكلات إنتاجية ليس لها علاقة بصحة الفنان عادل إمام.