» فنان كبير يكشف حقيقة مرض الزعيم عادل إمام

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صرح الفنان محمد التاجي، بأنه يشارك فى مسلسل «فلانتينو» للفنان عادل إمام، والذي بدأ تصويره مرة أخرى منذ 20 يوما، ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2020.
 وأضاف الفنان محمد التاجي، خلال حواره على فضائية صدى البلد، أن صحة الفنان عادل إمام جيدة جدًا، مؤكدًا أن المسلسل توقف لمشكلات إنتاجية ليس لها علاقة بصحة الفنان عادل إمام.
وأوضح أنه متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي، وناشط عليها، لافتًا أنه يكتب المقالات الخاصة به ولديه أصدقاء كثر عن طريق مواقع التواصل ولكنه لم يرهم أبدًا.


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