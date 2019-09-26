خبير يكشف الأسباب الحقيقة لارتفاع مؤشرات البورصة

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أكد محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن مؤشر الصعود عاد للبورصة مرة أخرى، كما أن المؤشرات عادت لطبيعتها مرة أخرى، بعد الانخفاض الذي حدث في الثلاث جلسات "الأحد والأثنين والثلاثاء".
وأوضح "نجم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مؤشر الصعود عاد للبورصة بعدما قّيم المستثمرين والشركات الأمور على طبيعتها ورأوا أن حجم الارتباك مبالغ فيه، ولا يستحق كل هذا الانخفاض.
وتابع: " إمبارح الاربعاء والنهاردة الخميس حصل تعافي في مؤشرات البورصة، إحنا بنتكلم عن المكاسب 7 مليار جنية"، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، واصفًا إياه بالقرار المهم للغاية، و "النهاردة يوم تاريخي ويوم مهم جدا للاقتصاد المصري"، على حد قوله.
ولفت إلى أن خفض سعر الفائدة يُعني أن البنك المركزي يوجه رسالة للسوق المالي بالكامل بأن كل الأحاديث عن حدوث أي اضطرابات في السوق المصري "واهية"، وأن الاقتصاد المصري له أساسيات متينة وقوية، حيث إن معدل البطالة الآن الأفضل منذ عقود ووصل لـ 7.5%، وكذلك التضخم تراجع لـ 7.5% وهذه النسبة لم تتحقق منذ 6 سنوات.


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