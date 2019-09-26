فريق أمريكي أوروبي سعودي يحقق بهجوم أرامكو

26 سبتمبر 2019 - 10:56 م

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شنكر، اليوم الخميس، عن وجود فريق أمريكي أوروبي سعودي أممي يحقق بهجوم أرامكو.



وأضاف شنكر أن «الولايات المتحدة تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري بالخليج».



وأكد أنه «لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو».



ونوّه شنكر إلى أن الرئيس الأمريكي لا يمانع الحوار مع إيران لكن ليس بشروط إيرانية.



وأوضح أن التفاوض مع إيران سيكون على اتفاق جديد، وعن تدخلات إيران في المنطقة.



كذلك أعلن أن بلاده تعلم أن ميليشيا الحوثي هي وكلاء إيران، وأن طهران من تقدم لها الأسلحة.



وأوضح شنكر أن الأوروبيين أيدوا موقف أمريكا بأن الاعتداء على أرامكو جاء من إيران، وأن الهجوم كان من الشمال، منوها إلى أن الفريق المشترك الذي تحدث عنه سيقدم تقريرا شفافا عن تورط إيران بالهجوم.



وعن العراق، أشار شنكر إلى أن أمريكا تعاونت مع الحكومة العراقية تعاونا ممتازا.

