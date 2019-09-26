» "كونميبول" يرفض تخفيض عقوبة ميسي

26 سبتمبر 2019 - 10:51 م

رفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الخميس، خفض العقوبة الموقعة على الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني.



ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة الرسمي، "نرفض تخفيض عقوبة الإيقاف على ميسي".

وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بداية من 2 أغسطس/ آب الماضي، بسبب اتهامه لمسؤولي الكونميبول بالفساد بعد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وتقدّم الاتحاد الأرجنتيني بطلب لخفض العقوبة إلى شهرين فقط، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.