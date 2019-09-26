غانتس يدعو "الليكود" لمفاوضات "دون ألاعيب" أو كتل حزبية

26 سبتمبر 2019 - 10:20 م

دعا زعيم تحالف "أزرق- أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، حزب الليكود إلى إجراء مفاوضات حقيقية معه لتشكيل حكومة وحدة، دون شروط مسبقة أو اللجوء إلى "ألاعيب" أو كتل حزبية، بحسب إعلام عبري.



وتشهد إسرائيل أزمة سياسية بعد فشل حزبي "أزرق-أبيض" والليكود في الحصول على عدد مقاعد كاف لكتلتي الوسط-يسار، واليمين منفردتين لتشكيل حكومة جديدة، بعد جولة الانتخابات التي جرت مؤخراً.

والأربعاء، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، زعيم الليكود رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

لكن تذهب التوقعات إلى أن نتنياهو لن يتمكن من تجنيد ستة من أعضاء الكنيست لينضموا إلى كتلة اليمين بقيادته التي حصلت على 55 مقعدا، للوصول إلى 61 مقعدا مطلوبة لحصول الحكومة على ثقة البرلمان.

وقال غانتس خلال اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية في تل أبيب "أقول لنتنياهو ولليكود، تعالوا إلى مفاوضات بلا شروط مسبقة، أو ألاعيب أو كتل حزبية، من أجل شعب إسرائيل تعالوا لنقيم حكومة وحدة وطنية"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

غانتس، أضاف أن حزبه لا يستهدف نتنياهو لشخصه، وقال "إننا نسعى من أجل الاستقامة العامة، والعمل ضد الفساد، ولا يمكننا المشاركة في حكومة يقودها رئيس وزراء يواجه لوائح اتهام".

وكان غانتس قال الأربعاء بعد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، "إن إصرار الليكود على تمثيل كتلة اليمين كلها (تضم أيضا أحزاب يمينا القومي الديني، وشاس ويهدوت هتوراه الحريديين)، لن يؤدي إلى إقامة حكومة عريضة".

ويعقد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، جلستي استماع لنتنياهو يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حول تهم الفساد الموجهة إليه.