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النائب العام يكشف عدد المقبوض عليهم في أحداث الجمعة الماضية

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النائب العام
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بيان النائب العام

أحداث الجمعة

أعلن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، استمرار التحقيق مع 1000 من المقبوض عليهم خلال مظاهرات الجمعة الماضية، بتهم التظاهر والتحريض على التظاهر دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وجاء في بيان النائب العام :" في هذا السياق فقد استجوبت النيابة العامة عدد لا يتجاوز ألف منهم من المشاركين في تلك المظاهرات في حضور محاميهم".

وذكر البيان "أن بعض المتظاهرين اعترف باشتراكه في المظاهرات في عدة مناطق بخمس محافظات، مضيفًا أن النيابة تستكمل التحقيقات، وصولًا للحقيقة، وتحقيقًا لدفاع المتهمين".




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