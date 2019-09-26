وطني: ثقة الشعب في قواته المسلحة لا يمكن زعزعتها

حذر النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، من الدعوات الممنهجة التي تطلقها المنصات الإعلامية والإلكترونية التابعة للكيانات الإرهابية، بهدف نشر الفوضى وتكرار مشاهد ومحاولات سابقة لإسقاط الدولة المصرية بكافه مؤسساتها، مطالبًا بضرورة الحفاظ على الدولة المصرية والجيش والشرطة وكافة المؤسسات المصرية.





وأضاف "وطني"، في بيان له، اليوم الخميس، أن البعض صورت لهم أنفسهم المريضة، أنهم قادرين على إحداث الوقيعة، بين الشعب وجيشه، أو النيل من عزيمة المصريين وإرادتهم، وتناسوا في غفلة أن شعب مصر الذي حباه الله بالذكاء، وحسن الإدراك، وأثبت في كل مرة قدرته على مواجهة تلك الشراذم المجرمة، وسحقها وعدم الانصياع لكل أنواع العواء الذي يمارسونه، مؤكدًا أن ثقة الشعب في قواته المسلحة لا يمكن زعزعتها.





وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أن الدولة المصرية نجت من مخطط قذر لا يعلم تداعياته إلا الله في عام 2011، كادت أن تسقط فيه الدولة إلى براثن الفوضى والخراب بغير رجعة، لولا عناية الله بهذا الشعب ويقظة قواتنا المسلحة والشرطة، ومازلنا في محاولات الخروج من آثارها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.



