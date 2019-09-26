  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:24 م
بحث متقدم
أرشيفية

شكاوى واسعة من وقف معاش «تكافل وكرامة»

أرشيفية

«سد النهضة».. الحكومة والمخابرات والدفاع يبحثون الأزمة

أرشيفية

مطالب بإنشاء فضائيات سلفية لمواجهة «الإخوان».. وخبراء يحذرون

السيسي

بالفيديو.. بيان تأييد من والد محمد صلاح لـ«السيسي»

أرشيفية

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك

أرشيفية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

أرشيفية

انخفاض جديد في أسعار الذهب والجرام يفقد 5 جنيهات

حكم شراء شهادة الخبرة بالمال

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أديب" عن تنحي رئيس المجلس العسكري السوداني

الأزهر

مجمع البحوث

شهادة الخبرة

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على سؤال: ما حكم شراء شهادة الخبرة بالمال دون العمل في هذا المجال؟.

وقالت اللجنة: إن شراء شهادات الخبرة أو الحصول عليها بغير حق، كأن يأخذ شهادة خبرة بعام أو أكثر بأنه يعمل في مجال كذا دون أن يعمل فيه أو يتقنه لا يجوز، لأن ذلك من الكذب والغش، والله - سبحانه وتعالى- يقول: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" [التوبة:119]، وقال صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" الترمذي (1352) وقد اشترط صاحب العمل على من يتقدم إليه أن يأتي بشهادة خبرة، فلا يجوز مخالفة الشرط، والله تعالى أعلم".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ«صلاح»
» انخفاض جديد في أسعار الذهب والجرام يفقد 5 جنيهات
» الدوري السعودي.. الهلال يهزم التعاون 1/2
» فتاة تقيم دعوى لإلزام والدها بدفع 450 ألف جنيه مصروفات جهاز زواجها
» الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية
» برلماني: ظاهرة عمالة الأطفال "جريمة"
» قرار صادم لمهاجم الأهلي قبل موقعة دوري الأبطال
» مقتل سائق توك توك بسبب معاكسة فتاة
» اتحاد الكرة يحبط ثورة «صلاح» بهذا القرار
» إلغاء حفل للمثليين في بيروت بعد تهديدات
» قرار جمهوري بمنح بعض الأوسمة لأبطال دورة الألعاب الإفريقية 2019

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية