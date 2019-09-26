بالفيديو.. بيان تأييد من والد محمد صلاح لـ«السيسي»

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محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أعلن صلاح غالي والد النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مواجهة الهجمة الشرسة التي تستهدف أمن مصر واستقرارها هذه الأيام.

وقال والد صلاح في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة من أسرة الكابتن محمد صلاح ومني شخصيًا.. نحن لا نشكك في قدرات سيادتك ونؤيدك».

وأضاف، «ما تم إنجازاه في فترة قصيرة جدًا شرف لكل المصريين الشرفاء.. وساقول لسيادتك أن التاريخ سوف يعيد نفسه في المستقبل إن شاء الله وكل مصري شريف هيعرف إن كان فيه بطل من أبطال مصر أنقذوا هذه الدولة من المغرضين».

واختتم والد النجم محمد صلاح في نهاية حديثه معربا عن دعمه ومسانده للرئيس السيسي والقوات المسلحة، «نحن معك يا سيادة الرئيس ومع جيش مصر.. تحيا مصر..  تحيا مصر.. تحيا مصر».


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