» فتاة تقيم دعوى لإلزام والدها بدفع 450 ألف جنيه مصروفات جهاز زواجها

26 سبتمبر 2019 - 08:42 م

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام والدها بدفع مبلغ 450 ألف جنيه مصروفات جهاز زواجها، مؤكدة أنه يمتلك العديد ر من الأصوال العقارية والمحال تجارية، وهو منفصل عن والدتها منذ 9 سنوات ، وأنه تكفل بدفع نفقات أشقائها الذكور .

قالت مقيمة الدعوى " س.ع. ل " أن خلافات نشبت بينهما، وقام والدها بتحرير بلاغ ضدها، اتهمها فيه بمحاولة التعدي عليه ضربا، وسرقة أمواله، ليتم حفظ البلاغ بعد شهادة الشهود لصالحها.

وأضافت س.ع.ال، فى دعواها، أن والدتها انفصلت عن والدها منذ 9 سنوات، وتحصلت خلال تلك الفترة علي عدة أحكام بإلزامه بدفع نفقة شهرية لها كمتجمد قيمته 150000 ألف جنيه، امتنع والدها عن سداد تلك النفقات دون وجه حق، رغم أنه قادر على دفع المبلغ المطالب به، مشيرة فى دعوها إلي أن والدها، رفض طلبها بالمساعدة في سداد جزء من مستلزمات الجهاز، وحاول فسخ خطبتها .



