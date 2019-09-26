عقوبة هزيلة من الاتحاد الإسباني ضد برشلونة

26 سبتمبر 2019 - 08:24 م

وقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبة هزيلة على إدارة نادي برشلونة، بسبب شكوى أتلتيكو مدريد بتفاوض النادي الكتالوني مع أنطوان جريزمان لاعب الأتليتي السابق والبارسا الحالي، قبل المدة القانونية.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد وقع الاتحاد الإسباني غرامة قدرها (300 يورو فقط) على برشلونة بعد شكوى أتلتيكو.

ورفضت لجنة المنافسة طلب القاضي بإغلاق ملعب "كامب نو"، وقالت إنه بإمكان أتليتكو مدريد تقديم استئناف على القرار، خلال 10 أيام عمل من صدور القرار.

وكان طلب القاضي بإغلاق الملعب بسبب الغرامة الضئيلة التي تم فرضها على برشلونة، مقارنة بإمكانياته الاقتصادية.

وتعود الشكوى إلى أن أتلتيكو يرى أن برشلونة تفاوض مع جريزمان قبل موعد تخفيض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، وبالتالي يحق لنادي العاصمة الإسبانية الحصول على 80 مليون يورو أخرى نظير انتقال النجم الفرنسي للكامب نو.