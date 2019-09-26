» برلماني: ظاهرة عمالة الأطفال "جريمة"

26 سبتمبر 2019 - 08:20 م

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ظاهرة عمالة الأطفال تعد جريمة في حق الطفولة، وقنابل موقوتة ينتج عنها زيادة في نسبة الجريمة ويرتبط بها عدد من الظواهر السلبية الأخرى، حيث يضطر عدد كبير من الأطفال إلى ترك التعليم والتفرغ للعمل للمساعدة في إعالة أسرهم، لكن بعضهم يتجه إلى الجريمة.





وأوضح بركات، في بيان اليوم، أن معظم الأسر بالقرى الفقيرة تعتمد على الأطفال كمصدر لجنى الرزق، فتُكثر من انجاب الأطفال باعتبارهم أدوات إنتاج لأنهم يعملون في المزارع والمصانع وأماكن البيع والشراء ويحصلون على مقابل مادى أسبوعيًا، حيث يقُحم مئات الآلاف منهم، في سوق العمل المصرية، أملا في انتشال أسرهم من براثن الفقر بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.





وأشار النائب، إلى خطورة عمالة الأطفال من ناحية السلامة الجسدية فهم يعملون لساعات طويلة، فضلًا، عن حرمانهم من الحق في التعليم والتطور الأخلاقى، إضافة إلى الضرر الواقع على نموهم البدنى والعقلى، وأصبحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها.



