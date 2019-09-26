  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:40 م
بحث متقدم
أرشيفية

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك

أرشيفية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

محمد صلاح

اتحاد الكرة يحبط ثورة «صلاح» بهذا القرار

أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

عمرو وردة

شرط «البدري» لعودة عمرو وردة للمنتخب

بركات

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

أرشيفية

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

الزمالك

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

شاهد.. نانسي عجرم تصدم الجمهور بهذه الصورة

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تحتفل بتعميد ابنتها: بارك الله في ملاكنا الصغير

#

بعد شائعة حبسها.. بوسي تفاجئ الجميع بهذه الصورة

#

نانسي عجرم تصدم متابعيها بتصريح "جرىء" عن زوجها

#

شاهد.. كيف تغير نجل عمرو دياب بهذه الصورة

انستجرام

الجمهور

نانسي عجرم

مهرجان الجونة

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لمتابعيها، عن مفاجأة متعلقة بطول قامتها، وذلك بصورة جديدة لها مع زوجها.

وشاركت عجرم صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، ووقفت نانسي على مقعد خشبي، ما ‏جعلها ترتفع عن سطح الأرض وتبدو أطول من زوجها، ثم سألت جمهورها مازحة: "مين أطول".‏

على جانب آخر، احتفلت نانسي عجرم قبل أيام بمعمودية ابنتها الصغرى ليا من زوجها طبيب الأسنان فادي ‏الهاشم، والتي استقبلتها في بداية شهر فبراير الماضي، وأهدتها أغنية فور ولادتها ‎.‎

يشار إلى أن نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم منذ 2009، وأنجبت منه ثلاثة بنات هن ميلا، وإيلا، وليا ‎.‎

شاهد..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» برلماني: ظاهرة عمالة الأطفال "جريمة"
» مقتل سائق توك توك بسبب معاكسة فتاة
» إلغاء حفل للمثليين في بيروت بعد تهديدات
» قرار صادم لمهاجم الأهلي قبل موقعة دوري الأبطال
» قرار جمهوري بمنح بعض الأوسمة لأبطال دورة الألعاب الإفريقية 2019
» أبو مازن: سأجري هذا الأمر فور عودتي من نيويورك
» رسالة غامضة من «الحضري» بعد إعلان جهاز المنتخب
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي
» جامعة الأزهر تعلن فتح باب التنسيق للمتخلفين للمرة الأخيرة
» "أحمد حسن" يهنئ جهاز المنتخب ويتجاهل «البدري»
» "التعليم" تحقق في واقعة وفاة طالب صعقًا بالكهرباء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية