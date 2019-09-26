  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:40 م
بحث متقدم
أرشيفية

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك

أرشيفية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

محمد صلاح

اتحاد الكرة يحبط ثورة «صلاح» بهذا القرار

أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

عمرو وردة

شرط «البدري» لعودة عمرو وردة للمنتخب

بركات

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

أرشيفية

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

الزمالك

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

حبس محاميان بالإسماعيلية بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

#

حبس نجلة متهم بخلية الأمل 4 أيام للانضمام لجماعة محظورة

#

تجديد حبس متهمتين بالانضمام لجماعة إرهابية

#

السجن 5 سنوات لمهندس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

التحقيق

جماعة محظورة

نيابات الإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس "م. غ ، وم.م" محاميان 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة علي خلاف القانون وحيازة كتب وإصدارات تنشر فكر واهداف الجماعة الإرهابية .

وأشارات التحقيقات التي باشرها أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية إلي أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية محظورة علي خلاف القانون، ويقوموا بنشر أفكار الجماعة الإرهاربية لتحقيق أهدافها في نشر الفوضى ، والإخلال بالنظام والسلم العام بالدولة .
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي المتهمين وبحوزتهم كتب وإصدارات مطبوعة تروج فكر الجماعة الإرهابية المحظورة لقيادات الجماعة .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» برلماني: ظاهرة عمالة الأطفال "جريمة"
» مقتل سائق توك توك بسبب معاكسة فتاة
» إلغاء حفل للمثليين في بيروت بعد تهديدات
» قرار صادم لمهاجم الأهلي قبل موقعة دوري الأبطال
» قرار جمهوري بمنح بعض الأوسمة لأبطال دورة الألعاب الإفريقية 2019
» أبو مازن: سأجري هذا الأمر فور عودتي من نيويورك
» رسالة غامضة من «الحضري» بعد إعلان جهاز المنتخب
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي
» جامعة الأزهر تعلن فتح باب التنسيق للمتخلفين للمرة الأخيرة
» "أحمد حسن" يهنئ جهاز المنتخب ويتجاهل «البدري»
» "التعليم" تحقق في واقعة وفاة طالب صعقًا بالكهرباء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية