  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
أرشيفية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

محمد صلاح

اتحاد الكرة يحبط ثورة «صلاح» بهذا القرار

أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

عمرو وردة

شرط «البدري» لعودة عمرو وردة للمنتخب

بركات

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

أرشيفية

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

الزمالك

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

أرشيفية

«المركزي» يصدر بيانًا هامًا بشأن أسعار الفائدة

"أحمد حسن" يهنئ جهاز المنتخب ويتجاهل «البدري»

الرياضة

الصقر يحرر محضرين ضد رقم مجهول هدده بالقتل
الصقر يحرر محضرين ضد رقم مجهول هدده بالقتل

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

#

مدرب أستون فيلا يكشف أمرًا بشأن «تريزيجيه»

#

تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب

#

"كوكا" يغيب عن المنتخب بدور الـ16

المصريون

البدرى

منتخب مصر

أحمد حسن

تجاهل أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، تهنئة حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

جاء تجاهل «الصقر» لحسام البدري على الرغم الاحتفاء بباقي أعضاء جهازه المعاون والذي تم تقديمهم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وقال «حسن»: "مهمة جديدة وصعبة للجهاز الفني لمنتخب مصر .. مبروك يا كوته مرحلة جديدة أتمنى لك فيها كل النجاح".

وتابع "مبسوط لأبو السيد وأيوب وطارق مصطفى وأيمن طاهر.. بالتوفيق للجميع وإن شاء الله مصر تعود لمكانتها الكروية المعتادة"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي
» جامعة الأزهر تعلن فتح باب التنسيق للمتخلفين للمرة الأخيرة
» "أحمد حسن" يهنئ جهاز المنتخب ويتجاهل «البدري»
» "التعليم" تحقق في واقعة وفاة طالب صعقًا بالكهرباء
» تعليق حسن شحاتة على تدريب «البدري» للمنتخب
» قتلى ومصابين في زلزال شديد يضرب شرق إندونيسيا
» حرس الحدود يخطف تعادلًا ثمينًا أمام دجلة
» تخفيف الحكم على «خلية إمبابة» من الإعدام للمؤبد
» «متعب»: اعتذرت عن منصب مدير المنتخب لهذا السبب
» حاولت إنقاذه فماتت بجانبه إثر صعق كهربائي
» «بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:22 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية