» تعليق حسن شحاتة على تدريب «البدري» للمنتخب

26 سبتمبر 2019 - 06:50 م

أبدى حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، عن أمنيته بالتوفيق لحسام البدري بعد توليه القيادة الفنية للفراعنة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

وقال حسن شحاتة في تصريحات صحفية:" أدعم حسام البدري بقوة، وأتمنى أن تساعده الظروف من أجل النجاح، وتحسين شكل المنتخب الذي ظهر بصورة سيئة في بطولة كأس الأمم الأفرييقية الماضية.

وأضاف: "حسام البدري أمامه بعض التحديات في الفترة المقبلة، مثل التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، ومونديال 2022".

وقدم اتحاد الكرة حسام البدري كمديرا فنيا جديدا لمنتخب مصر،اليوم، الخميس، ويعاونه كل من طارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام، وسيد معوض مدربًا مساعدًا، وأيمن طاهر مدرب حراس، وأنيس الشعلاني مدرب لياقة بدنية، ومحمد بركات مديرًا فنيًا للمنتخب.

ويعد حسن شحاتة، أحد أبرز المدربين في تاريخ مصر، حيث قاد الفراعنة لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات (2006- 2008 - 2010)، كما فاز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا عامي 2008 و2010، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 5 مدربين في تاريخ القارة السمراء.