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"ضياء رشوان": غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل أداء الصحفيين غدًا

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نقابة الصحفيين

نقيب الصحفيين

ضياء رشوان

غرفة عمليات

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن تشكيل غرفة عمليات، لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في التغطية الصحفية غدًا الجمعة، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المختصة.

وتتشكل الغرفة من خمسة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة، يعاونهم محامون من الشئون القانونية للنقابة وعدد من الإداريين بها، والزملاء أعضاء المجلس هم: “حسين الزناتي، عمرو بدر ،أيمن عبد المجيد، محمود كامل، حماد الرمحي”.

تعمل الغرفة على مدار الساعة طوال اليوم، بدء من الساعة 10 صباحًا وحتى نهاية اليوم ويتم تلقى الاتصالات والرسائل من أعضاء النقابة على أرقام تليفونات أعضاء مجلس النقابة التالية:

(01012227790) – (01226409228)

(01004801214) – (01001106188)

(01009171405) بالإضافة إلى رقم تليفون النقابة: 25741555 داخلي: (1104) – (1108).

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