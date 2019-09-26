» حرس الحدود يخطف تعادلًا ثمينًا أمام دجلة

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حرس الحدود

دجلة

المصريون

تعادل حرس الحدود مع ضيفه وادي دجلة، بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب "المكس" بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم رفيق كابو لفريق وادي دجلة بهدف أول في الدقيقة 15، وأضاف الهدف الثاني أحمد سعيد في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2 – 1 لصالح الفريق الدجلاوي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح عمرو الحلواني في تقليص النتيجة للحدود بهدف أول في الدقيقة 47، ومع حلول الدقيقة 80 استطاع أحمد شرويدة إحراز الهدف الثاني للحرس، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 – 2، في المباراة التي إدارها تحكميًا محمد أبوخاطر.

بتلك النتيجة حصل وادي دجلة على أول نقطة له في بطولة الدوري بالمركز الحادي عشر، بعد أن خسر بالجولة الأولى أمام طنطا 1 – 0، في المقابل رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى النقطة الثانية في المركز التاسع، بعد أن كان تعادل في مباراته الأولى بالدوري أمام المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق.


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