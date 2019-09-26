  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

محمد صلاح

اتحاد الكرة يحبط ثورة «صلاح» بهذا القرار

أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

عمرو وردة

شرط «البدري» لعودة عمرو وردة للمنتخب

بركات

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

أرشيفية

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

الزمالك

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

أرشيفية

«المركزي» يصدر بيانًا هامًا بشأن أسعار الفائدة

جامعة الأزهر تعلن فتح باب التنسيق للمتخلفين للمرة الأخيرة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ظهور موقع إباحي في مؤتمر رسمي لرئيس جامعة الأزهر

#

وكيل الأزهر: أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام ابناء إندونيسيا

#

الأوقاف: فتح باب التقدم للخطابة بالمكافأة لمدرسي الأزهر

#

رئيس جامعة الأزهر يفوض عمداء الكليات في تأجيل امتحانات الغد

الأزهر

جامعة الأزهر

فتح باب التنسيق

وافق مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق، اعتبارًا من الأحد المقبل 29 سبتمبر وحتى الأربعاء 2 أكتوبر.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن التقديم سيكون عن طريق وحدة النظم والمعلومات بالجامعة، على أن يسدد الطالب 300 جنيه رسوم، لصالح صندوق الخدمات الطلابية.

وكانت جامعة الأزهر، قد فتحت باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، مرتين، بخلاف مرة "ثالثة" للمتخلفين، وللتحويل بين الكليات، وهذه هي المرة الأخيرة للطلاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق حسن شحاتة على تدريب «البدري» للمنتخب
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي
» جامعة الأزهر تعلن فتح باب التنسيق للمتخلفين للمرة الأخيرة
» حرس الحدود يخطف تعادلًا ثمينًا أمام دجلة
» "التعليم" تحقق في واقعة وفاة طالب صعقًا بالكهرباء
» «متعب»: اعتذرت عن منصب مدير المنتخب لهذا السبب
» قتلى ومصابين في زلزال شديد يضرب شرق إندونيسيا
» تخفيف الحكم على «خلية إمبابة» من الإعدام للمؤبد
» حاولت إنقاذه فماتت بجانبه إثر صعق كهربائي
» غير متوقع.. يبنى منزله من المخلفات بأكتوبر
» فنانة شهيرة ببطن عار

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:22 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية