» جامعة الأزهر تعلن فتح باب التنسيق للمتخلفين للمرة الأخيرة

وافق مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق، اعتبارًا من الأحد المقبل 29 سبتمبر وحتى الأربعاء 2 أكتوبر.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن التقديم سيكون عن طريق وحدة النظم والمعلومات بالجامعة، على أن يسدد الطالب 300 جنيه رسوم، لصالح صندوق الخدمات الطلابية.

وكانت جامعة الأزهر، قد فتحت باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، مرتين، بخلاف مرة "ثالثة" للمتخلفين، وللتحويل بين الكليات، وهذه هي المرة الأخيرة للطلاب.