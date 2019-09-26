اتحاد الكرة يحبط ثورة «صلاح» بهذا القرار

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ليفربول

قررت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إقامة حفل تكريم للنجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى خلال معسكر منتخب مصر الوطنى الأول المقرر انطلاقه خلال الفترة من 7 إلى 16 أكتوبر القادم.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021 فى إطار المجموعة السابعة رفقة كينيا وجزر القمر وتوجو.

يأتى تكريم الجبلاية لنجم الريدز والفراعنة الكبار فى إطار ترضية صلاح عن الأزمة التى حدثت وخسر خلالها 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، بسبب عدم اعتراف الفيفا بصوتي مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء، واختيار الصحفي هاني دانييال له كثالث في اختياراته بعد ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورونالدو بـ 36 نقطة.


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