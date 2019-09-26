«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

26 سبتمبر 2019 - 05:04 م

حذر محمد بركات، نجم الأهلي السابق ومدير المنتخب الوطني الحالي في الجهاز الفني الجديد لحسام البدري، من أي انفلات في معسكرات المنتخب المقبلة.

وقال بركات عقب نهاية وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الخميس للجهاز الفني الجديد للفراعنة بأحد فنادق القاهرة:" سأتصدى بكل قوة لحالة الانفلات داخل معسكرات المنتخب في الفترة المقبلة، السلبيات التي حدثت في الماضي لا يمكن أن تتكرر بالمستقبل، هدفي إعادة الالتزام والانضباط".

وأضاف:" الجميع يعرف أنني شخصية مرحة، ولكن في عملي الأمر يكون مختلفًا".

وهدد بركات في حديثه: "أي لاعب سيخرج عن النص في معسكر المنتخب القادم سيتم استبعاده، على جميع اللاعبين الذين سيتم استدعائهم التحلي بالانضباط، ومن سيخرج عن هذا الأطار عليه ألا ينضم للمعسكر".

وأكد بركات خلال تصريحاته الصحفية أنه سيستعين في مهام منصبه مع المنتخب الوطني بالخبرات الإدارية الكبيرة التي يتمتع بها حسام البدري.