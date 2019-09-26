» حاولت إنقاذه فماتت بجانبه إثر صعق كهربائي

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية النُزل مركز إدفو بأسوان، بعدما لقيت ربة منزل ونجلها حتفهما صعقًا بالكهرباء، حيث لحقت الأم بنجلها أثناء محاولة إنقاذه.

كان مركز شرطة إدفو قد تلقى إخطارًا بمصرع أم ونجلها صعقا بالكهرباء، وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث بقرية النزل، وتبين أن الابن ناصر. م. أ، 16 سنة، كان يقوم بإصلاح جهاز التكييف بالمنزل، وتعرض لصعق كهربائي، فحاولت الأم «وردة. ع»، 40 سنة، مسرعة إنقاذ ابنها إلا أن الكهرباء صعقتها أيضًا لتلحق بنجلها، وتوفيت على الفور، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى إدفو.