» تخفيف الحكم على «خلية إمبابة» من الإعدام للمؤبد

26 سبتمبر 2019 - 05:00 م

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، في حكم نهائي بات، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات ضد 8 متهمين إلى السجن المؤبد، وتأييد عقوبة المؤبد المقضي بها بحق 4 آخرين؛ بعدما رفضت طعنهم، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة» والتي تعود وقائعها فى الفترة ما بين عام 2013 وحتى مارس 2015.









كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في مارس 2018، حضوريًا وغيابيا بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015.









والمحكوم عليهم بالإعدام هم: «حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحمدي درويش بيومي».









كما قضت المحكمة آنذاك، بالسجن المؤبد حضوريا لكل من: «محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن على حسن، عبد الرازق حجازى، وغيابيا لمحمود فتح الله»، وانقضاء الدعوى عن المتهم أشرف عبد الفتاح للوفاة، وإلزام المتهمين جميعًا بالمصروفات.







