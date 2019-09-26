  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
أرشيفية

«المركزي» يصدر بيانًا هامًا بشأن أسعار الفائدة

أرشيفية

النقل تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

الزمالك

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

أرشيفية

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

قنديل: "السادات" جابلنا النكبة

قطع

رواد سوق شعبي يطبّقون حد السرقة على لص.. ماذا حدث

كلب

مروع.. كلبان ينهشان جسد صاحبتهما حتى الموت

ارشيف

انتخاب أول عربية بالاتحاد الدولي لألعاب القوى

صلاح

«البدرى» يتوعد بإنهاء أزمات "صلاح"

تخفيف الحكم على «خلية إمبابة» من الإعدام للمؤبد

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

الحكم فى طعون الإعدام والمؤبد فى "خلية إمبابة" 26 سبتمبر

#

فيديو| طفل ينجو من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من الدور الثالث

#

«ترامب» يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في بلاده

#

الكشف عن خلية "تاروت" الإرهابية بالسعودية

الإعدام

المؤبد

خلية إمبابة

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، في حكم نهائي بات، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات ضد 8 متهمين إلى السجن المؤبد، وتأييد عقوبة المؤبد المقضي بها بحق 4 آخرين؛ بعدما رفضت طعنهم، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة» والتي تعود وقائعها فى الفترة ما بين عام 2013 وحتى مارس 2015.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في مارس 2018، حضوريًا وغيابيا بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015.


والمحكوم عليهم بالإعدام هم: «حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحمدي درويش بيومي».


كما قضت المحكمة آنذاك، بالسجن المؤبد حضوريا لكل من: «محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن على حسن، عبد الرازق حجازى، وغيابيا لمحمود فتح الله»، وانقضاء الدعوى عن المتهم أشرف عبد الفتاح للوفاة، وإلزام المتهمين جميعًا بالمصروفات.


وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تخفيف الحكم على «خلية إمبابة» من الإعدام للمؤبد
» حاولت إنقاذه فماتت بجانبه إثر صعق كهربائي
» غير متوقع.. يبنى منزله من المخلفات بأكتوبر
» فنانة شهيرة ببطن عار
» نجل فنان شهير: "مهرجان الجونة أساء لوالدي"
» مشادة كلامية بين الصحفيين بمؤتمر "البدرى"
» صادم.. شاب يكتشف أنه متزوج من رجل
» أروى جودة تشعل مهرجان الجونة بـ"وصلة رقص"
» "البدرى": أتمنى مواصلة مسيرة "الجوهرى" و"المعلم"
» عمرو الليثي: كلما عظم الذنب كان السحر أقوى
» رقصة خالد الصاوى لـ"كلبته" تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:52 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية