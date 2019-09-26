أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

26 سبتمبر 2019 - 04:35 م

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن مسئولي نادي جينيرسيون فوت السنغالي تمسكوا بإقامة مباراتهم أمام الزمالك على ملعب "بتروسبورت".

وكان نادي الزمالك أعلن عن إقامة مباراة الإياب على ملعب "برج العرب" والتي تأتي ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جاء تمسك مسئولي بطل السنغال بملعب «بتروسبورت» في ظل حجز النادي لفندق إقامة في التجمع الخامس.

وأوضح المصدر عن وجود محاولات سابقة من جانب اتحاد الكرة وإدارة الزمالك لحسم الأمر مع الجانب السنغالي في الساعات القليلة المقبلة.

مباراة الذهاب انتهت لصالح بطل السنغال بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، الأمر الذي يجعل الفريق الأبيض مطالب بالفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب.