  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:06 م
بحث متقدم
أرشيفية

«المركزي» يصدر بيانًا هامًا بشأن أسعار الفائدة

أرشيفية

النقل تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

الزمالك

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

أرشيفية

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

قنديل: "السادات" جابلنا النكبة

قطع

رواد سوق شعبي يطبّقون حد السرقة على لص.. ماذا حدث

كلب

مروع.. كلبان ينهشان جسد صاحبتهما حتى الموت

ارشيف

انتخاب أول عربية بالاتحاد الدولي لألعاب القوى

صلاح

«البدرى» يتوعد بإنهاء أزمات "صلاح"

قرار جمهوري بالإفراج عن 403 سجينًا

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الداخلية: الإفراج عن 403 من نزلاء السجون

#

قرار جمهوري بالموافقة على قرض جديد

#

قرار جمهوري بتعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا

#

محامية فتاة العياط تكشف تفاصيل القضية بعد إخلاء سبيلها

الداخلية

الافراج

قرار جمهورى

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، الإفراج عن 403 سجناء على خلفية جنائية تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إنّ ”لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حصرت 146 سجينًا من مستحقيه“.

وأشارت الوزارة إلى أنّ ”اللجنة العليا فحصت الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 257 نزيلًا إفراجًا شرطيًا“.

و“الإفراج الشرطي“ في القانون المصري يتضمن أوجهًا عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تخفيف الحكم على «خلية إمبابة» من الإعدام للمؤبد
» حاولت إنقاذه فماتت بجانبه إثر صعق كهربائي
» غير متوقع.. يبنى منزله من المخلفات بأكتوبر
» فنانة شهيرة ببطن عار
» نجل فنان شهير: "مهرجان الجونة أساء لوالدي"
» مشادة كلامية بين الصحفيين بمؤتمر "البدرى"
» صادم.. شاب يكتشف أنه متزوج من رجل
» أروى جودة تشعل مهرجان الجونة بـ"وصلة رقص"
» "البدرى": أتمنى مواصلة مسيرة "الجوهرى" و"المعلم"
» عمرو الليثي: كلما عظم الذنب كان السحر أقوى
» رقصة خالد الصاوى لـ"كلبته" تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:52 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية