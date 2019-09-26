تصدعات للمساجد وقطع للاتصالات.. زلزال قوي يضرب إسطنبول

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تركيا

زلزال

مئذنة

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الخميس، وأدى الزلزال إلى انقطاع الاتصالات في المدينة الواقعة شمال غربي تركيا

وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل، إن زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا الخميس، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري.

ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة أثناء الزلزال، في حين هرع العديد من العاملين في البنيات المرتفعة إلى مغادرتها خوفا على حياتهم، كما سقطت مئذنة مسجد.
كما تأثرت المساجد لأثر الزلزال، حيث  تعرضت منارة أحد المساجد في منطقة (افجلر)، وسقطت بسبب تاثير الهزّة الزلزالية، ولا أضرار بشرية.

ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة إسطنبول، وتركزت في بحر مرمرة، بالقرب من سواحل منطقة سيلفري في القسم الأوروبي للمدينة بعمق 9.8 كيلومترات.

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