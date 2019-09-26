«الجنايني» يكشف المتسبب فى بطلان صوت مصر لـ «صلاح»

26 سبتمبر 2019 - 01:10 م

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تفاصيل أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى تصويت جائزة أفضل لاعب فى العالم.

وقال "الجنايني"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن لتقديم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، إن التصويت تم يوم 15 من شهر أغسطس الماضى من خلال أحمد المحمدي كقائد لمنتخب مصر، وشوقي غريب كمدير للمنتخب الأولمبي بدلاً من خافيير أجيري الذى تمت إقالته من قبل المجلس السابق عقب الإخفاق الذى تعرض له منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف: "فيفا" طلب التأكد من التصويت وكانت الأزمة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان يرغب في توقيع المدير التنفيذي للاتحاد في ذلك الوقت وهو ثروت سويلم، ولكن هذا لم يحدث ولذلك لم يتم اعتماد صوت مصر.

وأشار عمرو الجنايني في تصريحاته إلى أنه تواصل مع محمد صلاح بشأن هذا الأمر وأن الأخير أيقونة للكرة المصرية وتفهم الأزمة.