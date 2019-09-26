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أروى جودة تشعل مهرجان الجونة بـ"وصلة رقص"

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أروي جودة
أروي جودة

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

رقص

مهرجان الجونة

أروى جودة

تزامنًا مع انطلاق مهرجان الجونة في دورته الثالثة، نشرت الفنانة أروى جودة، فيديو جديدًا عبر "إنستجرام"، وهي ترقص على السجادة الحمراء للمهرجان.

وظهرت أروى جود وهي ترقص بإطلالة جذابة بارتدائها فستانًا أسود بالريش مكشوف الكتفين مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع أحمر الشفاه. 

ولقي الفيديو ردودًا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وكانت أبرز التعليقات "عسل يا روي"، و"جمال ورقة"، و"كبوت ومحبوبة"، و"قمر الجونة". 

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي  19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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