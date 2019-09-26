تامر أمين: احذروا من حيلة الإخوان الأخيرة

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الإخوان

النهار

تامر أمين

أكد الإعلامي تامر أمين، أن تنظيم الإخوان يمارس حربًا نفسية علي المصريين، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب هو الحيلة الأخيرة لهم.

وأضاف "أمين "، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أن الإخوان فشلوا في الحشد والمظاهرات، لافتًا إلى أنهم يريدون إحباط معنوية المصريين حتي يشعروا باليأس من بلادهم وجيشهم.

وتابع "أمين": "اوعوا يا مصريين تبلعوا طعم الإخوان، وينجحوا إنهم يوقعونا في بعض، الإخوان فشلوا في كل حاجة بامتياز، هم واخدين التوكيل الحصري للغباء والفشل".

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