الكويت : مستعدون لفعل هذا الأمر مع اليمنيين

26 سبتمبر 2019 - 12:30 م

دعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إيران إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها.





وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك صباح الخميس، إنه على إيران "البدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)





وفي ما يتعلق بالملف اليمني، أكد أن "استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة".





كما أعلن استعداد بلاده "لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة".



