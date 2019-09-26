وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن 86 عاما

26 سبتمبر 2019 - 12:12 م

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 عامًا.





وانتخب شيراك لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.





وتولي منصب عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995.





وتولى شيراك رئاسة وزراء فرنسا مرتين من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976. والفترة الثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988.



