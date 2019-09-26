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إقالة "البنزرتي" من تدريب النجم الساحلى التونسى

الرياضة

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أعلن فريق النجم الساحلى التونسى، إنهاء التعاقد مع المدرب المحلي فوزي البنزرتي بعد الخروج المبكر للفريق من بطولة الأندية العربية (كأس محمد السادس) أمس الثلاثاء.

وأفادت إدارة النادي في بيان بأنها أنهت التعاقد مع البنزرتي بالتراضى بين الجانبين، كما أعلنت قبولها استقالة رئيس فرع كرة القدم سامي مهدي العجيمي والمدير الرياضي عماد المهذبي.

كما دعت إدارة النادي إلى تنظيم جلسة عادية وأخرى استثنائية انتخابية قبل مطلع نوفمبر.

ويعاني النجم من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، فبعد خسارته لكأس تونس ضد الصفاقسي، مني الفريق بخسارة موجعة صفر 2 أمام مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني في ذهاب دور الستة عشرة من دوري أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين، قبل أن يفشل أمس في الدفاع عن لقب البطولة العربية، الذي أحرزه في الموسم الماضي.


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