عودة "مؤمن زكريا" للقاهرة بعد رحلة علاج بألمانيا

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انستجرام

مي حريري

فيديو مؤثر

نشر مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى، صورة عبر موقع "إنستجرام" خلال عودته إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا بعد رحلة علاجية.

وحرص مسئولو النادى وعدد كبير من لاعبى الفريق على إجراء اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية معه للاطمئنان عليه وعلى البرنامج العلاجى الذى سيخضع له.

وكان مؤمن سافر إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج من بعض الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وطالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء حتى يعود أقوى مما كان.


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