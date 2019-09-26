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عمرو الليثي: كلما عظم الذنب كان السحر أقوى

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الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي
الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي

إيمان هاني

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السحر

عمرو الليثي

مريهان حمدي


قال الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، إن العديد من قرى مصر تعاني من وجود بعض أعمال السحر في المقابر، وهو ما خلق الرعب في نفوس الكثير من الناس مؤكدًا وجود أسحار بالمقابر، خاصة أن وجود السحر حقيقي، حيث أكد ذلك القرآن والسنة النبوية.

وأضاف الليثي،، خلال لقائه بالإعلامية مريهان حمدي، مقدمة برنامج في تمام العاشرة، المقدم على قناة "الصحة والجمال" أن السحر له أضرار كثيرة، خاصة أن هناك بعض الأعمال يوجد بها سحر فعلي وليست مجرد نقوش ورموز.

وأشار الليثي، إلى أن بعض الأعمال لها طبيعة خاصة لكي تؤدي عملها في ضرر شخص معين، وهو ما يلجأ إليه بعض الأشخاص لدفن الأعمال مع المتوفي، وهذا يعتبر تعديًا على حرمته، معقبا "كلما كان الذنب أعظم كلما كان السحر أقوى".

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