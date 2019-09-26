بن سلمان : أتحمل المسؤولية كاملة عن مقتل خاشقجي

26 سبتمبر 2019 - 10:56 ص

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي يحمله المسؤولية لأنه جرى خلال ولايته للعهد.

وأضاف في حوار شبكة "بي بي إس" الأمريكية أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في قنصلية بلاده في اسطنبول قد أحدث صدمة عالمية.

ويعتبر حديث ولي العهد السعودي مع مارتن سميث، مراسل برنامج "فرونتلاين" الذي تبثه الشبكة الأمريكية، هو للمرة الأولى الذي تحدث فيه عن علاقته بمقتل خاشقجي.

وصرح بن سلمان في ذلك الحوار أنه: "حدث هذا في ظل ولايتي، وأنا أتحمل كامل المسؤولية".

وحول إمكانية حدوث تلك الجريمة دون علمه، قال بن سلمان: "لدينا 20 مليون مواطن، وثلاثة ملايين موظف".

وفي إجابته على سؤال المراسل "وهل بإمكانهم استخدام إحدى طائراتكم"، فأجاب بن سلمان: "لدي مسؤولون ووزراء، ولديهم أعمالهم.. ولديهم السلطة للقيام بذلك".

وكان ولي العهد قد وصف عملية قتل خاشقجي في أكتوبر 2018 بـ"البشعة"، متعهدا بأن تخضع للتحقيق.. وظلت حكومته طوال الوقت تؤكد عدم وقوفه وراء تلك "العملية المارقة".

وفي يوليو طالبت مقررة الأمم المتحدة التي تحقق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إيه، بكشف ما لديها من سجلات استخبارية بشأن مقتله.

كما أكدت آنياس كالامار، خلال حديثها في فعالية خاصة بحقوق الإنسان في لندن في ذلك الوقت، أنها لم تتلق حتى الآن إلا ما وصفته بالقليل من المساعدة من واشنطن.